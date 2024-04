Una tragedia ha scosso profondamente la comunità di Sicignano degli Alburni con la prematura scomparsa della piccola Samia Guarnaccio, che si è spenta a soli due anni e mezzo. Il cuore della città è pervaso da un dolore indicibile mentre la famiglia, gli amici e i vicini cercano di affrontare la devastante perdita. Il sindaco Giacomo Orco ha immediatamente annunciato la proclamazione del lutto cittadino per sabato 27 aprile, giorno in cui si terranno le commoventi esequie della piccola Samia.

In segno di rispetto e lutto per la vita spezzata troppo presto, le bandiere saranno esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici e gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico durante le cerimonie, ad eccezione del Comando di Polizia Municipale. Ogni evento pubblico previsto è annullato per dare priorità alla memoria della bambina.

I funerali della dolce Samia si svolgeranno oggi, alle ore 15.30, presso la chiesa di Santa Maria dei Magi nella frazione Galdo degli Alburni. Sarà un momento toccante di unità, con la comunità che si stringerà attorno alla famiglia Guarnaccio per offrire il proprio affetto e sostegno in questo periodo di struggente tristezza.

La vita breve ma preziosa di Samia rimarrà un ricordo indelebile per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e amarla. Il suo sorriso luminoso e il suo spirito gioioso continueranno a vivere nei cuori di quanti l’hanno conosciuta.