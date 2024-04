Questa mattina, nella zona di corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco, si è verificato un atto di vandalismo che ha visto un autobus di linea dell’Eav essere preso di mira da individui armati di martelli frangi-vetro. I carabinieri della locale sezione radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione del danneggiamento del veicolo. Secondo quanto finora ricostruito, alcuni sconosciuti, il cui numero è ancora da definire, sono saliti a bordo dell’autobus proveniente da Napoli. Durante il viaggio, hanno costretto l’autista a fermarsi e sono poi passati all’azione, danneggiando alcuni finestrini con i piccoli martelli, presumibilmente reperiti a bordo del mezzo stesso. Fortunatamente, non si sono registrati feriti durante l’incidente.

Attualmente, le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare i responsabili di questo atto vandalico. Questo episodio ha messo in evidenza la necessità di rafforzare la sicurezza sui mezzi pubblici e di adottare misure preventive per prevenire simili eventi in futuro. La comunità locale è scossa da questo episodio e ora si attendono sviluppi dalle indagini in corso per garantire che i colpevoli siano identificati e portati alla giustizia.