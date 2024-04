Rubata nella notte scorsa, a Marano di Napoli, l’auto utilizzata da don Luigi Merola, il sacerdote che presiede la fondazione “A’ Voce de Creature” di Napoli. La notizia è confermata da fonti interne alla stessa fondazione, che opera per il bene della comunità napoletana. Il furto è avvenuto all’interno di un cortile, e si tratta della stessa vettura che, nelle scorse settimane, era finita danneggiata a Napoli e successivamente riparata. Don Luigi esprime la speranza che si tratti di ladri d’auto e non di individui con intenzioni più dannose. Egli ricorda che in passato ha già subito altri furti, compresi quelli all’interno della fondazione stessa, come il furto di attrezzature del laboratorio di pizzeria.

Il sacerdote sottolinea che le forze dell’ordine sono già state allertate e hanno avviato le indagini necessarie per risolvere il caso. Don Luigi si chiede inoltre se nella zona siano presenti telecamere di videosorveglianza che possano aiutare nell’identificazione dei responsabili.