Durante la notte a Mirabella Eclano si è verificato un episodio drammatico quando il conducente di un camion rubato ha tentato di speronare l’auto dei carabinieri in servizio. L’autocarro, risultato rubato poche ore prima in provincia di Salerno, è individuato in località Pianopantano. I militari hanno immediatamente intimato l’alt al conducente del veicolo, il quale invece di fermarsi ha cercato di speronare la gazzella, mettendo a rischio la vita degli agenti. Nonostante il pericoloso tentativo di fuga, il conducente è poi bloccato dopo un breve inseguimento durato alcuni chilometri, quando si è rifugiato all’interno di una proprietà privata. Qui è raggiunto dalle forze dell’ordine e il veicolo rubato è sottoposto a sequestro.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’intera dinamica dell’episodio e individuare il responsabile di questo atto temerario. Il camion sarà presto esaminato da personale specializzato al fine di rilevare eventuali impronte digitali e tracce biologiche che possano fornire ulteriori elementi utili alle indagini. Al momento, il conducente è riuscito a sfuggire alle autorità, ma le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per individuarlo e assicurarlo alla giustizia.