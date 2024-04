Un tentativo di furto d’auto prontamente interrotto a Torre del Greco, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 63 anni proveniente da Castello di Cisterna. L’uomo è sorpreso mentre tentava di forzare una portiera d’ingresso di un’auto ed è finito bloccato dopo un inseguimento a piedi. Gli eventi si sono svolti in via Cimaglia, dove il sospettato è individuato a bordo di una Fiat 500X. Alla vista dei carabinieri, ha abbandonato l’auto e ha tentato di fuggire. All’interno del veicolo sono ritrovati gli strumenti utilizzati per forzare il veicolo, tra cui una sorta di passe-partout.

Nonostante i suoi sforzi per sfuggire, il 63enne è fermato dai carabinieri della sezione radiomobile locale mentre cercava di attraversare un condominio e di scavalcare un cancello. L’arresto è avvenuto sotto gli occhi di numerosi residenti, che hanno assistito alla scena dalle finestre e dai balconi delle loro abitazioni.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato gli attrezzi utilizzati per il tentato furto e hanno posto il sospettato agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori indagini e delle decisioni delle autorità competenti.