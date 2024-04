Nel cuore della notte a Ottaviano, i carabinieri della stazione locale hanno risposto prontamente a una segnalazione di furto auto, conducendo all’arresto di Emanuele Floriani, un 26enne del rione Don Guanella già noto alle forze dell’ordine. L’incidente ha avuto luogo poco prima di mezzanotte, quando Floriani ha rubato un’auto, ma è stato intercettato dal legittimo proprietario. Di fronte alla scoperta, il giovane ha deciso di fuggire con la Fiat Panda appena rubata. Tuttavia, la vittima non si è arresa e ha inseguito il ladro, contattando nel frattempo i carabinieri.

La situazione si è complicata ulteriormente per Floriani a causa del traffico, che ha bloccato le sue vie di fuga lungo via Zabatta. Abbandonata l’auto, il 26enne ha tentato di scappare a piedi, ma nel suo folle tentativo ha agito con violenza, colpendo con calci e pugni il proprietario dell’auto e altri due passanti intervenuti per fermarlo.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei carabinieri ha sventato ulteriori danni, riuscendo a bloccare l’aggressore e ad arrestarlo sul posto.

Emanuele Floriani è quindi trasferito in carcere in attesa di giudizio, dove dovrà rispondere dell’accusa di rapina. La rapida azione delle forze dell’ordine ha contribuito a garantire la sicurezza dei cittadini di Ottaviano e a impedire che il crimine rimanesse impunito.