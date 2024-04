Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 prevede significativi incentivi per le famiglie numerose, con l’obiettivo di sostenere e promuovere il tasso di natalità in Italia e tra queste non manca la Carta Spesa Dedicata a Te. Queste misure, per un valore complessivo di 1 miliardo di euro, includono l’ampliamento della carta “Dedicata a te”, lo stanziamento di fondi per mutui prima casa e il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità.

Carta “Dedicata a te” e Mutui Prima Casa

La carta spesa “Dedicata a te”, già confermata per l’anno 2024 con un budget di 600 milioni di euro, è destinata alle famiglie numerose, composte da almeno tre persone. Inoltre, sono stanziati circa 380 milioni di euro per mutui prima casa, un sostegno importante per le famiglie che desiderano acquistare la loro prima abitazione.

Contributo per il Caro Energia e Bonus Sociale Elettricità

Nel primo trimestre del 2024, saranno destinati 200 milioni di euro per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità, mirati a sostenere le fasce più deboli della popolazione durante il periodo in cui i consumi energetici sono più elevati.

Innovazioni nel Congedo Parentale

Una delle novità più significative è l’aggiunta di un ulteriore mese di congedo parentale, retribuito al 60%, per i genitori con figli fino ai 6 anni di età. Questa misura punta a favorire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare, offrendo ai genitori un periodo aggiuntivo per dedicarsi alla cura e all’educazione dei propri figli nei primi anni di vita.

Beneficiari del Contributo

I beneficiari del contributo destinato alle famiglie numerose non devono presentare domanda e sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari residenti in Italia, con un indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro. Il contributo è finalizzato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e sarà erogato in base a criteri di selezione definiti dal decreto ministeriale.

Criteri di Selezione dei Beneficiari

I criteri di selezione prioritizzano i nuclei familiari con componenti nati tra il 2023 e il 2009, con un’attenzione particolare ai nuclei più piccoli. La graduatoria è determinata in base all’indicatore ISEE ordinario, alla data di nascita dei componenti e alla numerosità del nucleo familiare.

Accesso al Contributo e Carta “Dedicata a te”

L’accesso al contributo è vincolato alla titolarità di una certificazione ISEE ordinario, mentre la carta “Dedicata a te” può essere ritirata presso gli Uffici Postali presentando la comunicazione ricevuta dal Comune di residenza. Il saldo residuo sulla carta può essere consultato presso gli sportelli ATM di Poste Italiane.

Esclusioni dal Contributo

Alcune categorie, come i percettori di reddito di cittadinanza o di altre forme di integrazione salariale, sono escluse dal beneficio. Inoltre, il contributo non può essere utilizzato per l’acquisto di farmaci.

Assistenza e Informazioni

Per informazioni aggiuntive o per gestire eventuali problemi come furto, smarrimento o malfunzionamento della carta, è possibile contattare il proprio Comune di residenza o il numero verde gratuito messo a disposizione da Poste Italiane.