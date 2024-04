Una rissa scoppiata in piazza Garibaldi ha richiesto l’intervento della Polizia, che ha denunciato sei persone, di cui una minorenne, coinvolte nell’alterco. L’episodio ha visto la partecipazione anche dell’Esercito Italiano, che ha contribuito a fermare i soggetti coinvolti. L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto dopo la segnalazione della rissa, giungendo tempestivamente sul luogo dell’incidente. Sul posto, il personale militare aveva già fermato i sei individui, che presentavano delle ferite. Dopo aver richiesto l’intervento del servizio sanitario 118 per prestare assistenza ai feriti, la Polizia ha accertato che la lite era scaturita da motivi banali poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Durante l’intervento, sono sequestrati due coltelli, evidenza di una situazione potenzialmente pericolosa prontamente gestita dalle autorità. I sei indagati, di varie nazionalità tra cui egiziana, tunisina e marocchina e con età compresa tra i 17 e i 28 anni, sono denunciati a piede libero per rissa aggravata.

In particolare, uno dei soggetti è denunciato anche per lesioni aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre altri due sono denunciati per lesioni aggravate e uno per il solo porto di armi od oggetti atti ad offendere. La Polizia continua le indagini per fare piena luce sull’incidente e assicurare la giustizia.