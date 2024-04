“Non faremo sconti a nessuno, anzi abbiamo già provveduto a denunciare per disastro ambientale quei criminali che hanno sversato illegalmente rifiuti sul nostro territorio. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, per esempio, abbiamo individuato gli autori dello sversamento in via dello Spacco”. quanto dichiara in una nota Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci. “La tutela dell’ambiente e la gestione responsabile dei rifiuti sono questioni di primaria importanza per la nostra comunità. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Continuiamo la nostra azione di controllo sul giusto conferimento dei rifiuti, ma anche per combattere lo sversamento illegale nelle zone periferiche e nelle aree a ridosso del Parco Nazionale del Vesuvio”, spiega il primo cittadino.

“Non possiamo permettere che il nostro ambiente sia compromesso dall’abbandono illegale di rifiuti e dal comportamento irresponsabile dei cittadini. Stiamo lavorando in stretta collaborazione con le autorità competenti per garantire che chi commette reati ambientali venga perseguito con la massima severità”, ha aggiunto il sindaco. Inoltre, Buonajuto ha invitato tutti i cittadini a collaborare attivamente segnalando eventuali casi di abbandono illegale di rifiuti o comportamenti dannosi per l’ambiente. “La partecipazione e l’impegno dei cittadini sono fondamentali per contrastare il disastro ambientale. Chiunque abbia informazioni su attività illegali vada a denunciare”.