Nelle prime ore del mattino di ieri, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Salerno si è attivata per un incendio che ha coinvolto un deposito abusivo di rifiuti solidi ingombranti situato in via Eduardo De Filippo, nella zona orientale del capoluogo. I rifiuti, posizionati lungo la strada vicino a un cantiere per la costruzione di nuove palazzine, sono divampati improvvisamente, creando una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica e l’ambiente circostante.

Immediatamente, la squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di liquido schiumogeno estinguente, è intervenuta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Grazie alla pronta risposta e all’efficacia dell’intervento, l’incendio è rapidamente soppresso, evitando danni maggiori e il propagarsi delle fiamme.

In supporto all’operazione dei Vigili del Fuoco, è giunta sul posto anche la Polizia Municipale, che ha avviato gli accertamenti necessari per individuare le cause dell’incendio e identificare eventuali responsabilità.

L’episodio evidenzia una volta di più l’importanza di combattere il fenomeno dell’abbandono illegale dei rifiuti, che rappresenta una minaccia per l’ambiente e la salute pubblica. È fondamentale sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti e promuovere comportamenti responsabili per prevenire simili incidenti in futuro.