Licola, in provincia di Napoli, si appresta ad accogliere un nuovo gioiello di divertimento; AcquaFlash, il più grande parco acquatico del Sud Italia, riapre le sue porte per la prima volta nel maggio 2024, offrendo un’esperienza completamente rinnovata e emozionante ed a poche settimane dall’inaugurazione, il parco è alla ricerca di circa 400 assunzioni per unirsi al suo team. La data di apertura prevista è il 28 maggio 2024, quando gli ospiti avranno accesso al Parco Acquatico e all’Arena degli Spettacoli. Nel frattempo, proseguiranno i lavori per la seconda fase, che prevede l’apertura dell’Ecoparco, del Resort e dell’Albergo entro dicembre 2026.

AcquaFlash offrirà una vasta gamma di giochi acquatici, tra cui lo scivolo Kamikaze, uno dei più alti d’Europa, e una grande piscina con onde. Il costo del biglietto di ingresso sarà di circa 20 euro, valido per l’intera giornata e tutte le attrazioni, mentre i bambini potranno entrare gratuitamente.

La struttura è stata acquisita da Gianluca Vorzillo, già patron di Edenlandia, con l’obiettivo di ridare vita al vecchio parco acquatico, noto anche come Magic World e Pareo Park, chiuso da qualche tempo. La ristrutturazione non solo porterà nuova vita al luogo, ma creerà anche opportunità occupazionali significative. Si prevede l’assunzione di 400 nuovi dipendenti in totale: 200 nella prima fase e altri 200 all’apertura completa, con l’aggiunta dell’Ecoparco e della struttura ricettiva.

“Nella nostra grande famiglia, ogni membro svolge un ruolo essenziale nel creare esperienze indimenticabili per i visitatori. Cerchiamo persone appassionate, creative e dedite al servizio eccellente per unirsi al nostro team dinamico”, si legge nell’annuncio diffuso da AcquaFlash.

Per candidarsi, è sufficiente visitare la sezione “Lavora con Noi” sul sito ufficiale di AcquaFlash e compilare il modulo con nome, cognome, email e messaggio. Il personale addetto si metterà in contatto con i candidati per organizzare i colloqui.