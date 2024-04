Il furto perpetrato ai danni di bambini che frequentano la scuola è un atto ributtante e deprecabile, soprattutto considerando il contesto delle città della provincia del Napoletano, dove la dispersione scolastica rappresenta ancora una sfida importante. I carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco sono intervenuti ieri mattina presso l’Istituto Comprensivo 5 Falcone-Paciano, situato in via Buonpensiero, dove malviventi sconosciuti hanno compiuto un furto di grandi proporzioni durante il weekend. Il bottino dei ladri include decine di pc portatili, tablet, pianole, casse acustiche, un lettore dvd e altro materiale scolastico di valore. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica del furto e individuare i responsabili.

Si prevede di utilizzare le immagini della videosorveglianza disponibili per risalire agli autori del crimine. È fondamentale che le autorità competenti agiscano prontamente per assicurare giustizia e riparare al danno subito dalla scuola e dai suoi studenti.