La polizia di Stato ha eseguito l’arresto di due persone e la notifica della custodia cautelare in carcere per un terzo individuo, tutti gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata e porto illegale di arma da fuoco, in seguito a un raid avvenuto in un rimessaggio di camion a Torre del Greco. Il raid, avvenuto nella notte del 2 luglio 2021, ha visto tre individui introdursi nel rimessaggio sotto la minaccia di armi da fuoco, costringendo il vigilante notturno ad aprire la sbarra di ingresso e minacciandolo di morte per evitare che desse l’allarme. Una volta all’interno, hanno asportato un rimorchio contenente pneumatici e prodotti da barba marca “Gillette”, per un valore complessivo di 100.000 euro. Prima di fuggire, hanno legato il vigilante a una sedia con fascette e nastro adesivo per impedirgli di chiamare aiuto.

Le indagini condotte dalla polizia sono avviate dopo la denuncia dei fatti e hanno compreso l’esame delle immagini dalle telecamere di sorveglianza e l’analisi dei tabulati telefonici. Queste indagini hanno permesso di identificare con elevata probabilità i responsabili del crimine. Gli arrestati sono portati in cella a Poggioreale in esecuzione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica.