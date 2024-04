Nella scorsa notte, un tranquillo locale del centro di Napoli è finito teatro di una violenta rissa che ha portato all’arresto di quattro giovani e alla denuncia di una sedicenne con un ragazzo ferito con un cavatappi. La lite, scoppiata nei bagni di un locale in vico Due Porte a Toledo, è sfociata in un conflitto all’esterno del locale, causando feriti e danni materiali. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la discussione è iniziata nei bagni del locale, dove sono rimaste danneggiate porte e suppellettili. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata quando la lite è proseguita all’esterno. Un giovane, intervenuto per sedare la rissa, è rimasto colpito alla schiena con un oggetto contundente, riportando ferite gravi.

Gli aggressori si sono poi allontanati rapidamente a bordo di un’auto, mentre la vittima è ritrovata priva di sensi da una pattuglia dell’Esercito nei pressi della fermata della metropolitana Toledo, mentre cercava di raggiungere l’ospedale più vicino. Le forze dell’ordine, con l’ausilio delle volanti e grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riuscite a rintracciare l’auto segnalata in via Galileo Ferraris, all’imbocco autostradale, dove la hanno fermata.

I cinque passeggeri dell’auto presentavano tutti segni di violenza, con tracce ematiche sui vestiti ed escoriazioni al volto. Nell’ispezionare il veicolo, la polizia ha trovato tre cavatappi, presumibilmente utilizzati durante la rissa. Un 18enne e una 16enne di Agropoli, un 19enne di Agropoli, un 22enne marocchino e un 22enne tunisino sono arrestati con l’accusa di rissa, lesioni personali aggravate e danneggiamento. La sedicenne di Agropoli è invece denunciata all’Autorità Giudiziaria per gli stessi reati.

L’episodio sconvolgente evidenzia la necessità di un maggiore controllo e vigilanza per prevenire situazioni di violenza nelle aree della movida notturna. La polizia è determinata a perseguire coloro che commettono reati e a garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori di Napoli.