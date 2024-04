La Regione Campania ha recentemente annunciato il calendario scolastico per l’anno accademico 2024/2025, delineando le date di inizio e fine delle lezioni, nonché le festività previste per gli studenti e il personale scolastico. Secondo quanto comunicato, per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione, nonché per i percorsi formativi, le lezioni avranno inizio il 12 settembre 2024 e termineranno il 7 giugno 2025. Questo calendario prevede un totale previsto di 203 giorni di lezione, ma in caso la festività del Santo Patrono cada durante l’attività didattica, il numero di giorni sarà di 202.

Per quanto riguarda le Scuole dell’Infanzia, le attività educative termineranno il 30 giugno 2025.

Una novità interessante è la possibilità per le scuole di iniziare fino a tre giorni prima rispetto all’avvio ufficiale, consentendo quindi una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle attività didattiche. Inoltre, sarà possibile recuperare eventuali giorni persi nel corso dell’anno, garantendo così una continuità nell’offerta formativa.

Le festività previste per le scuole campane includono il 1 e 2 novembre, il periodo dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, il 3 e 4 marzo 2025, il periodo dal 17 al 22 aprile 2025, il periodo dall’1 al 3 maggio 2025, il 2 giugno 2025 e la festa del Santo Patrono, se ricade durante l’attività didattica.

Questo calendario scolastico fornisce una guida chiara e organizzata per studenti, insegnanti e famiglie, consentendo una pianificazione efficace delle attività accademiche e delle pause festive. È un passo importante per garantire una gestione ottimale del tempo e delle risorse nell’ambito dell’istruzione, promuovendo così un ambiente educativo positivo e stimolante per tutti gli attori coinvolti.