Nella mattinata odierna, la stazione di Napoli Centrale ha accolto un evento straordinario nel mondo dei trasporti e dei videogiochi come il lancio del treno Rock, il primo treno al mondo dedicato alla leggendaria saga di videogiochi “The Legend of Zelda” firmato Nintendo. Questo treno, personalizzato con una livrea ispirata al mondo di “The Legend of Zelda”, accompagnerà fan e appassionati al Comicon Napoli, uno dei più grandi festival crossmediali al mondo, in corso alla Mostra d’Oltremare fino al 28 aprile. La speciale collaborazione tra Regionale di Trenitalia e Nintendo Italia ha dato vita a questo straordinario progetto che ha visto il treno Rock percorrere un viaggio emozionante attraverso alcune delle più suggestive mete italiane, evocative delle spettacolari ambientazioni che hanno caratterizzato le avventure di “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” e “Tears of the Kingdom”.

Il treno-tributo, dedicato all’ultimo capitolo della saga di “The Legend of Zelda”, si è fermato al binario 12 della stazione di Napoli Centrale, dove gli appassionati hanno avuto l’opportunità di salire a bordo e immergersi nell’atmosfera magica del videogioco firmato Nintendo. Alla conferenza di inaugurazione hanno preso parte importanti rappresentanti di Trenitalia, Nintendo Italia e del Comicon, testimoniando l’importanza e la rilevanza di questo evento unico nel suo genere.

Successivamente, è stata aperta al pubblico una carrozza internamente allestita con riferimenti alle ambientazioni e ai momenti più memorabili del videogioco. Gli appassionati hanno avuto anche l’opportunità di partecipare a un meet&greet con il celebre creator GiosephTheGamer e gli illustratori Wallie e Quasirosso, autori di opere esclusive dedicate ai protagonisti Link e Zelda, realizzate per celebrare il connubio tra l’ultima avventura dei due eroi e la città di Napoli.

“The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” è un’avventura open world ambientata nel regno di Hyrule, uscita lo scorso maggio solo sulla famiglia di console Nintendo Switch. Il gioco ha vinto numerosi premi, inclusi il prestigioso “miglior videogioco d’azione e avventura” ai The Game Awards 2023. Con una trama avvincente e un vasto mondo da esplorare, questo capitolo ha catturato l’attenzione dei giocatori di tutto il mondo, offrendo un’esperienza di gioco unica e coinvolgente.