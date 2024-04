Nella notte scorsa, a Casavatore, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria, insieme ai militari della stazione di Afragola, hanno denunciato per furto aggravato quattro persone. L’operazione è condotta con successo grazie alla prontezza e alla tempestività delle forze dell’ordine impegnate nel servizio notturno. Poco prima dell’una del mattino, le pattuglie dell’Arma sono inviate in via Campanariello dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante il furto di una Peugeot 208 avvenuto poco prima al Vomero. Le pattuglie si sono rapidamente dirette sul posto e, mentre erano in viaggio lungo via Marconi, hanno avvistato un VW T-Rock con a bordo quattro persone. I militari hanno intimato l’alt ai sospetti, ma questi hanno cercato di fuggire, dando il via a un breve inseguimento che si è concluso con il loro blocco poche centinaia di metri più avanti.

Nell’auto sono rinvenuti e sequestrati degli strumenti di effrazione, presumibilmente utilizzati per compiere il furto della Peugeot 208, successivamente ritrovata a via Mazzini e restituita al legittimo proprietario. La Volkswagen utilizzata dai malviventi è invece restituita alla società di noleggio di cui era proprietaria.

Tra i quattro individui denunciati, tre hanno rispettivamente 26, 19 e 22 anni, con soltanto quest’ultimo che risultava incensurato; il quarto è un minore. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per verificare se i quattro siano coinvolti in altri reati commessi a Napoli e provincia.