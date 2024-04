Questa mattina, un’operazione congiunta della Guardia Costiera e della polizia di Stato ha portato alla multa di due individui che stavano illegalmente prelevando acqua marina in località La Scala e al porto di Torre del Greco. L’intervento rientra nelle attività di vigilanza e controllo volte alla tutela dell’ecosistema marino e delle filiere ittiche. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno sorpreso i due individui mentre riempivano bidoni di plastica con acqua di mare, utilizzando motopompe per agevolare l’operazione di prelievo. L’attività di sottrazione illecita di acqua è immediatamente interrotta e i responsabili sono identificati e sanzionati.

In base al codice della navigazione, è contestata loro una sanzione pecuniaria di circa 2.000 euro ciascuno. Si tratta di un intervento mirato a contrastare attività illegali che minacciano la salute dell’ecosistema marino e le risorse ittiche della zona.

La Guardia Costiera e la polizia di Stato continuano a vigilare attentamente sul territorio marittimo, garantendo il rispetto delle normative e la tutela dell’ambiente marino. Operazioni di questo tipo sono fondamentali per preservare la biodiversità e garantire la sostenibilità delle risorse marine, così come per contrastare fenomeni di sfruttamento illegale che danneggiano l’ecosistema e l’economia locale.