Nel contesto degli sforzi per garantire la sicurezza e il controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno recentemente condotto un servizio straordinario in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Campania. L’operazione ha visto un’intensa attività di controllo e identificazione sul territorio della città. Durante il servizio, che ha coinvolto diversi settori delle forze dell’ordine, sono state identificate complessivamente 117 persone. Tra queste, ben 39 risultavano avere precedenti di polizia, sottolineando l’importanza di tali iniziative per monitorare e contrastare potenziali attività illegali o persone con un passato criminale.

In aggiunta all’identificazione delle persone, è effettuato un controllo su un totale di 67 veicoli. Questo aspetto riveste particolare importanza, poiché il traffico illegale può rappresentare un serio rischio per la sicurezza pubblica, oltre a essere spesso collegato ad altre attività illegali.

L’operazione ha dimostrato l’impegno costante delle forze dell’ordine nel preservare la sicurezza e il benessere della comunità locale. Attraverso un’intensa attività di controllo del territorio e di prevenzione, si mira a dissuadere l’attività criminale e a garantire un ambiente sicuro e tranquillo per tutti i cittadini.

È importante sottolineare che tali iniziative non si limitano a un singolo intervento, ma rappresentano un impegno continuo e costante delle autorità per contrastare la criminalità e preservare l’ordine pubblico. La collaborazione tra diverse agenzie e reparti delle forze dell’ordine gioca un ruolo fondamentale in questo processo, consentendo un’azione coordinata e efficace sul territorio.