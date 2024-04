La squadra Mobile di Pordenone ha eseguito una misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41 anni, residente nella provincia di Napoli, per una truffa telefonica ai danni di una donna anziana di 84 anni a Pordenone. L’uomo, già detenuto presso la casa circondariale di Verona per un reato analogo commesso in provincia di Trento il 5 aprile, è accusato di aver contattato l’anziana il 23 febbraio, fingendosi un colonnello della polizia. Ha informato la donna che suo figlio aveva causato un grave incidente stradale, investendo un motociclista, e rischiava fino a dieci anni di carcere. Convinta di dover tutelare il figlio, la vittima ha consegnato all’uomo, che si è presentato a casa sua, una somma in contanti e vari monili e gioielli, per un valore complessivo di 75mila euro.

Durante la visita in casa, l’uomo ha toccato a mani nude tre scatole, che sono analizzate dalla Scientifica per recuperare tracce papillari. Grazie a queste tracce e al confronto con le banche dati, l’autore della truffa è individuato e arrestato dagli agenti della squadra Mobile di Pordenone.