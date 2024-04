Lunedì a Firenze si è spenta Rossella Segreto Annigoni, figura di spicco nella cerchia artistica italiana e compagna di vita del celebre pittore Pietro Annigoni. Nata il 20 dicembre 1942 in Abruzzo, da una famiglia di antica origine napoletana, Rossella ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’arte e della cultura. La sua storia d’amore con Pietro Annigoni ha inizio nel 1966, a bordo del transatlantico “Raffaello”, durante un viaggio verso New York. Mentre lui si dirigeva verso gli Stati Uniti per una mostra personale, lei sfilava come modella sulle passerelle dell’alta moda. Questo incontro segna l’inizio di un legame profondo che li porterà al matrimonio nel 1975, diventando così la sua musa e compagna di vita.

Pietro Annigoni, noto come il ‘pittore delle regine’, ha dipinto ritratti di famose personalità di spicco, tra cui la Regina Elisabetta II. Rossella è stata per lui un punto di riferimento fondamentale nella parte conclusiva della sua vita artistica, condividendo con lui momenti ed episodi del suo percorso professionale. Il suo carattere allegro e volitivo, unito alle sue promettenti qualità artistiche, ha contribuito a definire lo stile e la presenza nel mondo annigoniano.

Rossella ha saputo mantenere una presenza costante e peculiare accanto al marito, sia nelle occasioni private che in quelle istituzionali. Ricordiamo ad esempio i ricevimenti a Londra, dove tra pochi ospiti italiani invitati a Buckingham Palace, Rossella brillava al fianco di Pietro Annigoni.

Dopo la scomparsa di Pietro Annigoni nel 1988, Rossella è diventata la custode dell’eredità morale del consorte, lavorando instancabilmente per preservare e promuovere il suo patrimonio artistico e culturale. Il suo impegno nel gestire e indirizzare questa eredità secondo i desideri del marito, ha contribuito a onorare la memoria di Pietro Annigoni, di cui è stata la più fedele testimonial per lunghi decenni.