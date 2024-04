“Sembra la Livella di Totò ma è triste realtà. Questa mattina un gruppo di malcapitati poggiomarinesi sono rimasti bloccati all’interno del cimitero comunale di Poggiomarino”. Così ha inizio il post sui social del consigliere comunale d’opposizione Michele Cangianiello, che ha raccontato un episodio spiacevole accaduto nella sua comunità. I cancelli del cimitero si sono chiusi prima dell’orario previsto per la chiusura, creando disagio e preoccupazione tra coloro che si trovavano all’interno. Fortunatamente, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini al Comando dei Carabinieri, le persone bloccate sono state liberate e hanno potuto fare ritorno alle proprie abitazioni.

“Tuttavia, il disagio non è terminato lì, poiché il traffico poggiomarinese ha causato ulteriori ritardi e complicazioni per coloro che cercavano di raggiungere le proprie destinazioni”, continua Cangianiello.

Il consigliere comunale ha annunciato che nella giornata di domani, insieme agli altri consiglieri di minoranza, avrebbero formalmente richiesto maggiore attenzione, soprattutto nei giorni festivi, per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro. In particolare, si chiederà l’installazione di una segnalazione acustica efficace per avvertire della chiusura imminente del cimitero e prevenire episodi di questo genere.