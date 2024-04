A Poggiomarino, oggi intorno alle 12, si è verificato un grave incendio che ha suscitato apprensione e mobilitato le forze di soccorso locali. Tuttavia, una fortunata combinazione di tempestività nell’allarme e pronta risposta da parte dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze drammatiche. Le fiamme hanno avvolto un appartamento situato in Via Aldo Moro, ma al momento dell’incidente, per fortuna, non si trovava nessuno. È grazie alla sollecita segnalazione da parte di alcuni vicini che i soccorsi sono tempestivamente allertati. I vigili del fuoco, supportati dalle forze dell’ordine, sono prontamente intervenuti sul posto per affrontare l’emergenza. Con tre autobotti a disposizione, i pompieri hanno lavorato con determinazione per domare le fiamme che minacciavano di propagarsi. Inoltre, si è resa necessaria come precauzione l’estrazione e il raffreddamento di diverse bombole di gas presenti nell’abitazione, al fine di prevenire potenziali esplosioni e garantire la sicurezza della zona circostante.

L’operazione di soccorso è coordinata con efficacia dai carabinieri della locale stazione, che hanno garantito la chiusura temporanea della strada per garantire la sicurezza del luogo dell’incidente. Fortunatamente, non si sono registrati feriti nell’incidente, ma l’abitazione coinvolta è resa inagibile dalle fiamme.

Al momento, le indagini sono ancora in corso per determinare le cause precise dell’incendio, sebbene si ipotizzi che un corto circuito possa aver innescato il rogo. Nel frattempo, si sta valutando anche lo stato delle abitazioni circostanti per garantire la sicurezza della zona.