Gli appassionati di motocross sono numerosi in Italia ed è questo che ha portato alla realizzazione di alcune piste splendide, dove poter far correre la propria due ruote. Un amore che si traduce in convivialità e adrenalina, ma che richiede costante attenzione.

La moto da cross, infatti, ha bisogno di essere curata con estrema precisione per permetterle di mantenere alte prestazioni in pista, con un’ottima pulizia ordinaria e interventi di manutenzione mirati.

Le plastiche ad esempio sono il primo scudo contro detriti e fango, e sostituirle spesso è un modo per preservare il valore del veicolo. Nel mondo professionistico, i piloti adottano tale pratica soprattutto per mantenere una presentazione impeccabile durante le gare.

Le cadute, qui inevitabili, possono danneggiare la leva frizione, perciò può essere importante l’installazione di leve antirottura. Anche la cura del motore, con lubrificanti di qualità, è fondamentale per resistere alle intense sollecitazioni.

Risulta altrettanto importante, inoltre, stipulare un’assicurazione moto ad hoc: proprio i modelli da cross, infatti, rischiano maggiormente di subire danni o provocare piccoli incidenti, durante le corse.

Una volta che ci si è occupati di tutte queste particolarità, si potrà finalmente scendere in pista dopo una piccola preparazione e godersi così quelle più belle d’Italia.

Come prepararsi a una pista di motocross

Affrontare il mondo avvincente delle moto da cross richiede una preparazione attenta e graduale. Molti consigliano di iniziare con la pratica su una mountain bike, un passo iniziale che consente di familiarizzare con terreni impegnativi e migliorare l’equilibrio e la stabilità.

Una volta presa dimestichezza, si può passare alla motocicletta. Questa è caratterizzata da leggerezza e agilità, ed è equipaggiata con sospensioni robuste e pneumatici ad alta aderenza, ideali per adattarsi a superfici variabili.

In pista, è obbligatorio indossare casco, maschere protettive, calzature adeguate e un completo abbigliamento protettivo, composto da tuta, pantaloni, guanti, giacca, ginocchiere e gomitiere.

Spesso viene richiesto un certificato medico che attesti la buona salute fisica del guidatore, non diversamente da quanto succede in altri sport.

La bellezza di questa pratica è alimentata dal fatto che può essere eseguita anche in giovane età, con veicoli e piste dedicate ai più piccoli, realizzate su misura. Per partecipare alle gare, per esempio, l’età minima spesso è fissata a 13 anni.

Ciò che conta è l’attenzione alla sicurezza, con strumenti adeguati e le dovute precauzioni sia in fatto di abbigliamento che di cura del mezzo.

Le 5 piste italiane più belle per il motocross

In Italia sono presenti diverse piste da motocross, ma alcune hanno un fascino speciale e rientrano tra le preferite di moltissimi appassionati. Dalle colline toscane alle montagne dell’Alto Adige, di seguito vi parleremo delle destinazioni che offrono esperienze indimenticabili.

Castiglione del Lago

Situata nella pittoresca cornice dell’Umbria, la pista di Castiglione del Lago emerge come un gioiello per gli amanti delle motociclette sportive.

Circondata da ulivi e nelle vicinanze del suggestivo lago Trasimeno, è una destinazione che offre un tracciato di poco più di un chilometro e mezzo, caratterizzato da terra e sabbia con un eccellente livello di compattamento.

Le rampe, in condizioni ottimali, e i numerosi tornanti presenti consentono di affinare la propria tecnica. Ciò che distingue questa location è inoltre il bar ben attrezzato, fornito di bagni, docce e prese di corrente da 220V per gli ospiti.

La struttura non dispone di illuminazione notturna e ciò regala ai piloti un’esperienza di guida immersa nella natura, sotto il cielo stellato dell’Umbria. Un connubio unico tra adrenalina e bellezza paesaggistica.

Circuito Miravalle

Nelle terre toscane, precisamente nei dintorni di Arezzo, la pista Miravalle a Montevarchi si erge come un’affascinante sfida.

Distribuita su tre colline, gran parte del suo percorso si snoda tra gli alberi, offrendo un mix di terreni pietrosi e più soffici. Con i suoi 1520 metri, il circuito è stato oggetto di recenti aggiornamenti e vanta due tribune per permettere agli spettatori un’esperienza di visione ottimale.

Non sono trascurati i guidatori più giovani, in quanto viene concessa loro una pista da minicross dedicata. Di nuovo, vi è la possibilità di usufruire di un punto ristoro molto attrezzato, con servizi completi di docce calde e prese di corrente da 220V.

Cingoli

Cingoli, incastonata nelle suggestive Marche, offre un tracciato unico nella provincia di Macerata, a breve distanza dal mare nei pressi di Ancona. Viene qui sfruttato un terreno particolarmente duro e compatto, situato ai piedi di una collina naturale che crea un percorso caratterizzato da vari sali-scendi incisivi.

Con una lunghezza di 1760 metri, il tracciato presenta un profilo fisicamente impegnativo, ma che promette una soddisfazione garantita grazie a cambi di direzione rapidi, salti con atterraggio in discesa e curve paraboliche.

La varietà delle sfide è accompagnata da servizi essenziali per i piloti, tra cui un bar accogliente, docce calde e prese di corrente, rendendo il luogo non solo un circuito, ma anche un luogo di condivisione e appagamento sportivo.

Crossodromo Monte Coralli

Faenza, nella provincia di Ravenna in Emilia Romagna, è la sede del Crossodromo Monte Coralli, un paradiso per le persone provenienti da tutta Italia.

Lunga 1800 metri, offre un tracciato adatto a tutti, arricchito da curve avvincenti e piccoli salti. La posizione, facilmente accessibile dall’autostrada E45, rende il crossodromo una meta ideale per gli amanti delle due ruote.

Oltre al percorso principale, la struttura dispone di una pista dedicata al minicross e, nuovamente, servizi inclusi nel complesso, come un accogliente bar, docce rilassanti, prese di corrente e un’eccellente illuminazione notturna, permettendo a chi è alla guida di vivere l’emozione del motocross anche al calar del sole.

Crossodromo Ciclamino

Per concludere, il Crossodromo Ciclamino, incastonato nella suggestiva località di Arco di Trento nel cuore del Trentino Alto-Adige, offre un’esperienza unica su un percorso di 1600 metri.

Immerso in un paesaggio collinare, il terreno duro del crossodromo si presenta come il campo di gioco ideale sia per gli esperti che per i principianti desiderosi di affinare le proprie abilità.

La cornice naturale del posto aggiunge un piccolo tocco di fascino. Infine, dopo un’entusiasmante sessione di guida, i piloti possono rilassarsi e condividere le loro esperienze al bar della struttura.