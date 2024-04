Dopo la fine della relazione, aggredisce e perseguita il suo ex compagno e la nuova fidanzata: ai domiciliari per stalking. È accaduto tra fine 2023 e lo scorso mese di marzo a Gragnano, in provincia di Napoli, dove si è verificato un insolito episodio di violenza di genere a parti invertite. Stamattina, i carabinieri della stazione di Gragnano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina. In manette è finita una donna 35enne residente a Castellammare di Stabia, accusata dei reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate.

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Gragnano e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno permesso di documentare diversi episodi di stalking a partire dal 29 dicembre 2023 e fino alla fine di marzo. Dopo la fine della relazione sentimentale con l’uomo, per gelosia la 35enne – si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso – avrebbe molestato, perseguitato e pedinato l’ex consorte, con tanto di aggressioni fisiche e lesioni personali. Vittima anche la nuova compagna, fatta oggetto di percosse, insulti e numerosi messaggi sullo smartphone. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna avrebbe minacciato di morte l’ex consorte e la sua nuova compagna e danneggiato i loro veicoli.

E ancora, con la complicità di altre persone e in presenza dei suoi tre figli minori, li avrebbe pedinati. In una circostanza, al termine di un inseguimento in auto, la donna e i suoi complici avrebbero costretto i due ad uscire dall’abitacolo dell’autovettura per picchiarli e minacciarli. L’indagata avrebbe anche insultato e percosso la nuova compagna dell’ex compagno all’interno di un centro estetico dove la vittima stava seguendo trattamenti di bellezza. Dopo le formalità di rito, l’indagata è sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.