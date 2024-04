Finalmente un sollievo per i pensionati italiani, l’INPS ha completato le operazioni per il calcolo degli arretrati pensionistici, e per coloro che ancora non li hanno ricevuti, c’è una buona notizia in arrivo con gli aumenti delle pensioni a maggio. Gli arretrati saranno pagati appunto con il cedolino di maggio 2024, portando un aumento significativo alle pensioni di molti beneficiari. Gli arretrati INPS sono legati alla rivalutazione delle pensioni basata sull’inflazione dell’anno precedente, nel caso specifico il 2023. Questa rivalutazione ha portato ad aumenti dell’importo delle pensioni che superano il 5,4%, traducendosi per alcuni pensionati in aumenti mensili di oltre 100 euro. Anche l’ammontare degli arretrati INPS è aumentato di conseguenza.

Le operazioni di calcolo sono avviate già nel mese di aprile 2024, ma non sono state completate in tempo per tutti i pensionati. Pertanto, una parte residuale degli arretrati sarà pagata con il cedolino di maggio 2024, rendendo necessario lo slittamento dei pagamenti. Con il cedolino di maggio 2024, i pensionati troveranno non solo gli arretrati, ma anche l’assegno della pensione INPS aggiornato con gli aumenti previsti dalla legge di Bilancio.

Per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni INPS, sono previsti diversi livelli di aumento in base all’importo della pensione:

Per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS (563,74 euro), si applicherà una rivalutazione al 100% con conguaglio.

I trattamenti tra 4 e 5 volte il minimo, la rivalutazione sarà dell’85%.

Per quelli tra 5 e 6 volte il minimo, la rivalutazione sarà del 53%.

E così via, con una scala decrescente di aumenti in base all’importo della pensione.

È importante sottolineare che, a causa della mole di lavoro necessaria per il calcolo degli arretrati, non tutti i pensionati li hanno ricevuti ad aprile 2024, quindi è probabile che saranno pagati e accreditati con il cedolino di maggio 2024.

Questa notizia porta un po’ di sollievo e speranza per i pensionati italiani, offrendo un supporto finanziario importante in un momento di incertezza economica per molti.