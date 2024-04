I pensionati italiani possono già consultare il cedolino online sul sito dell’INPS in vista del pagamento delle pensioni di maggio 2024. Tuttavia, è importante notare che questo mese il pagamento delle pensioni subirà uno slittamento di un giorno a causa del giorno festivo del primo maggio. Di conseguenza, il versamento avverrà a partire dal giorno successivo, giovedì 2 maggio, primo giorno bancabile del mese. Chi ha l’accredito della pensione sul conto corrente bancario o postale vedrà la cifra spettante depositata dall’INPS a partire da tale data. È opportuno ricordare che alcuni istituti bancari potrebbero impiegare uno o più giorni per rendere visibile l’operazione, quindi è consigliabile verificare l’effettivo versamento tramite home banking o estratto conto.

Per coloro che preferiscono ritirare le pensioni in contanti presso l’ufficio postale, sarà possibile farlo sempre a partire dal 2 maggio, in base agli orari di apertura degli sportelli. È importante notare che non esiste più un calendario per il ritiro basato sulle lettere del cognome, come in passato durante l’emergenza Covid, ma si consiglia comunque di evitare di recarsi agli sportelli nel primo giorno di pagamento.

Riguardo agli aumenti, il rateo di maggio non registrerà variazioni rispetto ai mesi precedenti. Tuttavia, alcune pensioni potrebbero vedere un incremento a seguito di conguagli fiscali come il recupero di arretrati o l’Irpef, che sono stati versati dall’INPS tra marzo e aprile 2024.

Per chi invece attende un incremento più consistente, sarà necessario aspettare luglio 2024 quando alcune pensioni saranno interessate dalla cosiddetta “quattordicesima”. Questo bonus spetta a chi ha almeno 64 anni e percepisce una pensione lorda annua inferiore a 16.000 euro. La cifra varia in base al reddito e agli anni di contribuzione, rappresentando un’importante fonte di sostegno per i pensionati italiani.

Il pagamento delle pensioni di maggio 2024 avverrà il 2 maggio e sarà accompagnato dalla possibilità di consultare il cedolino online sul sito dell’INPS, offrendo ai pensionati tutte le informazioni necessarie in merito al loro assegno mensile.