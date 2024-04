Per i pensionati italiani, il cedolino della pensione è una risorsa fondamentale per tenere traccia dell’importo erogato mensilmente dall’INPS e di eventuali variazioni, inoltre nell’assegno di maggio ci saranno novità. Recentemente, infatti, l’Istituto di previdenza ha diffuso importanti informazioni riguardanti il pagamento delle pensioni di maggio 2024, fornendo chiarezza su diverse questioni.

Date di Pagamento

La data di valuta per il pagamento delle pensioni è fissata per il 2 maggio 2024. Tuttavia, i titolari di conti presso Banco Posta avranno l’opportunità di ricevere l’accredito in anticipo, con una previsione tra il 30 aprile e il 1° maggio 2024, replicando quanto avvenuto nel mese di aprile.

Conguagli Fiscali

Alla fine del 2023, l’INPS ha eseguito il ricalcolo delle ritenute fiscali (Irpef e addizionali regionali e comunali) applicate sulle pensioni durante l’anno. Se le ritenute mensili sono risultate inferiori al dovuto, l’INPS sta recuperando le differenze a debito sulle rate di pensione a partire da gennaio 2024 e fino all’estinzione del debito. Per i pensionati con reddito fino a 18.000 euro e un conguaglio a debito superiore a 100 euro, il debito sarà rateizzato fino a novembre 2024.

Addizionali Regionali e Comunali

Oltre all’IRPEF mensile, le pensioni di maggio 2024 subiranno trattenute anche relative alle addizionali regionali e comunali del 2023. Il recupero di queste addizionali avverrà in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Le somme conguagliate saranno riportate nella Certificazione Unica 2024.

Prestazioni Esenti da Tassazione

È importante sottolineare che alcune prestazioni previdenziali e assistenziali sono esenti da trattenute fiscali, come le prestazioni di invalidità civile, le pensioni e gli assegni sociali. Anche le prestazioni esenti per motivi specifici, come la residenza estera o lo status di vittima del terrorismo, non saranno soggette a tassazione.

Queste informazioni forniscono ai pensionati una panoramica chiara sui pagamenti e sulle trattenute fiscali relative alle loro pensioni di maggio 2024, consentendo loro di pianificare in modo appropriato le loro finanze e comprendere meglio il quadro fiscale che li riguarda.