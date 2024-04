Per coloro che scelgono di dedicarsi alla cura della casa e della famiglia anziché intraprendere un lavoro autonomo o dipendente, esistono opzioni di pensione specifiche che consentono loro di accedere a un reddito anche una volta raggiunta l’età pensionabile come quella per la casalinghe e la sociale. Due dei principali strumenti disponibili sono il “fondo casalinghe” offerto dall’INPS e la pensione sociale. Vediamo nel dettaglio come funzionano e quali sono i requisiti per poterne usufruire.

Fondo Casalinghe:

Il fondo casalinghe è dedicato a coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. L’INPS mette a disposizione questo strumento per i cittadini che non hanno un’occupazione retribuita e si occupano principalmente di gestire la casa e la famiglia.

Questo fondo consente di versare i contributi necessari per ottenere una pensione in età avanzata, garantendo così una forma di sicurezza economica anche per chi non è né dipendente né lavoratore autonomo.

Per accedere al fondo casalinghe, è necessario dimostrare di non avere un’attività lavorativa in proprio né un contratto di lavoro dipendente. La richiesta può essere presentata direttamente sul portale dell’INPS, allegando la documentazione necessaria. Una volta completata la procedura, la richiesta viene valutata e accettata automaticamente, permettendo così all’interessato di iniziare a versare i contributi previsti.

Pensione Sociale:

La pensione sociale è un’altra opzione disponibile per coloro che non hanno versato contributi sufficienti per accedere a una pensione tradizionale. Questa forma di pensione può essere ottenuta senza aver versato contributi previdenziali, ma l’importo è generalmente inferiore rispetto a una pensione standard.

Per ottenere la pensione sociale, è necessario soddisfare determinati requisiti di reddito e patrimonio, che variano a seconda del paese e delle normative specifiche. In genere, questa forma di pensione è rivolta a persone anziane o in situazioni di disagio economico.

Sia il fondo casalinghe che la pensione sociale rappresentano importanti strumenti pensionistici per coloro che scelgono di dedicarsi alla gestione della casa e della famiglia. Entrambi offrono un sostegno economico per garantire una sicurezza finanziaria anche in età avanzata, consentendo così di avere uno scivolo anche quando non si è più in età da lavoro.