Le pensioni sono un tema cruciale per molte persone anziane che, raggiunto un certo traguardo di età, cercano di garantirsi un sostegno economico adeguato per la loro fase di vita, in questa fase per i pensionati sono previsti fino a 2200 euro di aumenti. Recentemente, sono state introdotte delle novità che potrebbero interessare alcune categorie di pensionati, in particolare coloro che hanno superato i 65 anni di età. Il bonus pensionistico per chi ha compiuto 65 anni è una delle agevolazioni che mira ad incrementare l’importo mensile della pensione. Tuttavia, non tutti possono beneficiarne e sono richiesti alcuni requisiti specifici per poterne usufruire.

Innanzitutto, è importante comprendere i due principali elementi coinvolti in questa misura pensionistica. Il primo è rappresentato dalla quattordicesima mensilità, una somma aggiuntiva simile a quanto percepiscono molti lavoratori intorno al mese di giugno. Il secondo è l’incremento al milione, un riferimento alla legge introdotta durante il governo Berlusconi nel 2001, che mirava a far raggiungere alle pensioni un importo pari almeno a un milione di vecchie lire.

Quanto può effettivamente aumentare per i pensionati grazie a questi bonus, qualcosa vicino a 2200 euro di aumento. Secondo le informazioni fornite, è possibile ottenere un incremento annuo fino a 2.292,72 euro, pari a circa 200 euro al mese, una somma significativa per tutti i beneficiari.

Tuttavia, per quanto riguarda la quattordicesima mensilità, il bonus è limitato a chi percepisce un importo fino a due volte il trattamento minimo di pensione. In altre parole, questo bonus è riservato a coloro il cui reddito annuale non supera i 15.563,86 euro. L’importo massimo che si può ricevere varia in base ai contributi versati e all’età del pensionato, con un massimo di 655 euro.

Per quanto riguarda l’incremento al milione, gli importi variano a seconda dell’età e dei contributi versati. Ad esempio, un pensionato con almeno 25 anni di contributi e un’età compresa tra i 65 e i 69 anni potrebbe ricevere un incremento mensile di 82,64 euro. Tuttavia, esiste un requisito importante: il pensionato non deve superare l’importo del trattamento minimo della pensione, fissato a 598,61 euro per l’anno corrente.

È fondamentale notare che, nonostante questi bonus siano disponibili, è necessario presentare domanda all’INPS per poterne usufruire, e il riconoscimento dell’incremento non avviene automaticamente. Tuttavia, coloro che soddisfano i requisiti possono anche richiedere eventuali arretrati per un periodo massimo fino a 5 anni.