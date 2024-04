L’atmosfera serena della villa comunale di Scafati turbata da un evento sconcertante: un uomo avrebbe molestato una ragazzina all’interno del parco giochi, scuotendo la tranquillità della comunità locale. L’episodio ha generato preoccupazione e ha spinto le autorità a intervenire prontamente. Secondo quanto raccontato dalla famiglia della minore, la ragazza stava giocando con altri bambini quando è avvicinata da un uomo anziano. Il suo tentativo di contatto fisico o di avvicinamento sarebbe prontamente interrotto dalle urla della bambina, che ha richiamato l’attenzione dei genitori. L’uomo, dopo aver subito un allontanamento deciso, si sarebbe dileguato a bordo di un’automobile.

La famiglia ha prontamente segnalato l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato un’indagine per fare luce sulla vicenda. Le testimonianze dei presenti, unitamente a dettagli come la descrizione fisica dell’anziano e il modello dell’auto, costituiranno elementi cruciali per le forze dell’ordine nell’identificare l’uomo e comprendere la dinamica dell’episodio. Inoltre, le immagini delle telecamere di sorveglianza potrebbero fornire ulteriori informazioni utili per l’indagine.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza all’interno della villa comunale, già teatro di segnalazioni riguardanti vandalismo e bullismo. La maggioranza consiliare del Comune sta riflettendo su possibili iniziative per potenziare la sicurezza nella struttura, garantendo un ambiente protetto per i cittadini, soprattutto i più giovani.

L’indagine in corso permetterà di fare luce sull’episodio e di adottare eventuali misure preventive per evitare situazioni simili in futuro.