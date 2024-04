Un tranquillo pomeriggio di produzione in un laboratorio di prodotti surgelati prelavorati a Piedimonte Matese si è trasformato in un momento di emergenza quando un’addetta alla produzione è rimasta incastrata con la mano in una impastatrice. L’incidente, avvenuto verso le 15:30, ha scosso la piccola azienda situata in viale dei Pioppi, nella zona commerciale alle porte della città matesina. Immediatamente dopo l’incidente, il titolare dell’azienda ha lanciato l’allarme e richiesto aiuto ai pompieri e al servizio sanitario 118. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta è inviata sul posto dal vicino distaccamento di Piedimonte Matese per soccorrere la giovane ragazza di 29 anni coinvolta nell’incidente.

L’intervento dei soccorritori è risultato tempestivo ed efficace. Utilizzando la loro strumentazione specializzata e competenze, i vigili del fuoco sono riusciti a tagliare una parte del macchinario, consentendo al personale medico del 118 di estrarre con cautela la giovane donna. È quindi trasportata all’ospedale di Piedimonte Matese per ricevere le cure necessarie, fortunatamente in condizioni non gravi.

Nonostante il trauma subito, i sanitari hanno espresso ottimismo riguardo alla sua guarigione. Dopo essere trattenuta per l’intero pomeriggio per accertamenti, le ultime informazioni indicano che potrebbe essere autorizzata alle dimissioni nelle prossime ore, previa una valutazione medica più approfondita nel corso della serata.

L’incidente serve da promemoria riguardo alla necessità di adottare rigorosi protocolli di sicurezza sul lavoro in tutti gli ambienti industriali. Anche se i dettagli specifici dell’incidente non sono stati resi pubblici, è chiaro che le aziende devono essere diligentissime nel garantire la sicurezza dei loro dipendenti, fornendo formazione adeguata, supervisione costante e manutenzione regolare delle attrezzature.