Una giornata ordinaria interrotta da un evento sconcertante nell’ufficio postale di Giugliano, dove quattro individui armati hanno compiuto una rapina in rapida successione. La loro azione criminale è iniziata con il rapimento di un uomo che si trovava in fila allo sportello per effettuare un versamento. Subito dopo, hanno preso di mira un pensionato, anch’egli in attesa di effettuare un’operazione postale. In entrambi i casi, i rapinatori hanno agito con rapidità e decisione, facendo perdere le loro tracce poco dopo aver commesso i reati.

Nonostante l’assenza di colpi d’arma da fuoco, l’esperienza deve essere stata estremamente spaventosa per le vittime e per chiunque fosse presente nell’ufficio postale durante l’assalto. Il fatto che i rapinatori siano riusciti a compiere i loro crimini senza spargimento di sangue non attenua la gravità dell’evento, che ha certamente lasciato un segno di terrore e sgomento nella comunità locale.

Le indagini sono ora in corso da parte dei carabinieri della stazione di Giugliano, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica precisa della rapina e identificare i responsabili. Una delle sfide principali sarà quella di quantificare la somma esatta sottratta durante l’assalto, un compito che richiederà un’attenta analisi delle registrazioni dell’ufficio postale e delle testimonianze delle vittime e dei testimoni oculari.