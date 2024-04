L’inizio di una giornata lavorativa è segnato da disagi per gli utenti della Circumvesuviana, le linee ferroviarie che servono la regione vesuviana, gestite dall’Ente Autonomo Volturno (EAV). Un comunicato dell’EAV ha reso noto che “a causa di problemi tecnici ad un passaggio a livello tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati, la circolazione ferroviaria sulla tratta Poggiomarino-Scafati è interrotta”. Gli inconvenienti hanno iniziato a manifestarsi sin dall’apertura del servizio, con ripercussioni immediate sui viaggiatori. Il treno delle ore 7:02 in partenza da Napoli per Poggiomarino è soppresso da Scafati a Poggiomarino. Allo stesso modo, il treno delle 7:42 in partenza da Poggiomarino per Napoli ha fatto partenza direttamente da Scafati, senza raggiungere la sua destinazione originaria.

L’interruzione della tratta tra Poggiomarino e Scafati ha causato notevoli disagi agli utenti, con conseguenti ritardi e modifiche agli orari dei treni. Questo incidente ha evidenziato, una volta di più, la fragilità e la criticità dell’infrastruttura ferroviaria della Circumvesuviana, spesso soggetta a guasti tecnici e interruzioni impreviste.

Gli utenti, già abituati a un servizio non sempre efficiente, hanno espresso frustrazione per l’ennesima interruzione, che ha compromesso i loro programmi e causato disagi nell’organizzazione della giornata lavorativa. Molti pendolari, dipendenti e studenti, hanno dovuto trovare alternative di trasporto o affrontare lunghe attese nelle stazioni, con conseguenti ritardi sui luoghi di lavoro e di studio.