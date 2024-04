Le immagini di una vettura parcheggiata al centro della carreggiata in Piazza Unità d’Italia a Castellammare con conseguente paralisi della viabilità sono inviate da un cittadino al deputato Francesco Emilio Borrelli, che pone il rispetto del codice della strada e la necessità di una guida sicura al centro di tante sue battaglie politiche e sociali. Risolutivo l’intervento della Polizia Municipale che con l’aiuto del carro attrezzi ha rimosso l’auto in sosta selvaggia e consentito il ritorno alla normalità.

A Napoli, invece, una Porsche parcheggiata in doppia fila in via Dei Mille ha paralizzato il traffico. Nonostante il caos infernale che si era creato, con i clacson che suonavano a tutto spiano, il proprietario dell’auto ha impiegato più di dieci minuti prima accorgersi dell’errore e andare via. Come se non bastasse, a San Giovanni a Teduccio un cittadino ha immortalato un’auto parcheggiata sulle strisce pedonali e in mezzo ad un incrocio in via delle Repubbliche Marinare.

“Scene di ordinaria prepotenza. Questi automobilisti, irrispettosi anche delle più basilari regole del codice della strada, sono da punire severamente. Gli incivili devono sapere che non possono procedere indisturbati nel loro atteggiamento deleterio per la comunità. Bene l’intervento della polizia municipale e la rimozione forzata della vettura, a Castellammare, a dimostrazione che le nostre strade necessitano di presidi e controlli costanti a difesa del vivere civile. Presidio che è mancato a via Dei Mille, a Napoli, consentendo all’incivile di turno di farla franca, così come per l’auto in sosta selvaggia in via delle Repubbliche Marinare. A questi cialtroni andrebbero comminate multe salatissime e il ritiro immediato della patente”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra.