Arresti domiciliari disposti per un professore di un istituto superiore della Capitale, accusato di aver commesso atti di violenza sessuale nei confronti di alcuni alunni minorenni durante le lezioni. Le indagini sono avviate dai carabinieri del Nucleo Investigativo in seguito alla denuncia presentata da un genitore di uno studente, alla quale si è aggiunta anche quella del dirigente scolastico di uno degli istituti coinvolti, situato nel quadrante Sud della Capitale.

I militari hanno condotto accertamenti approfonditi, compresa l’acquisizione delle testimonianze degli studenti, che hanno confermato le accuse mosse contro il docente. Questi risultati hanno portato la Procura di Roma a richiedere al giudice per le indagini preliminari la misura cautelare degli arresti domiciliari per il professore indagato per violenza sessuale.

La gravità delle accuse e la tutela dei minori coinvolti hanno reso necessaria l’adozione di provvedimenti cautelari immediati, al fine di garantire la sicurezza degli alunni e consentire lo svolgimento sereno delle indagini da parte dell’autorità giudiziaria.