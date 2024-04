L’amministrazione comunale di Palma Campania oggi approva il bilancio di previsione con 10 voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza e 4 contrari dalla minoranza. L’approvazione di oggi si basa sulla scorta della precedente sessione ordinaria del Consiglio Comunale tenutasi lo scorso 26 marzo in cui era approvato il Dup atto propedeutico al bilancio, documento dalla grande importanza che vede al centro quelle che sono le scelte di indirizzo politico per la crescita della città e cittadini: come per la votazione odierna anche quella riguardante l’ approvazione del dup vide voti favorevoli dalla maggioranza e contrari dalla minoranza.

Un consiglio comunale che nonostante la grande importanza dell’unico punto all’ordine del giorno ha avuto una durata lampo ( 23 minuti circa ) fatto di 3 momenti: lettura sommaria della proposta, relazione del Consigliere delegato e votazione. Dalla relazione è inoltre emerso che vi sarà un fondo sostanzioso destinato al settore della manutenzione a tutto tondo: dalle strade alle scuole, dall’illuminazione al cimitero.

Lavorare, discutere ed approvare il bilancio di previsione è sicuramente uno dei doveri di primaria importanza a cui un amministrazione è dovuta ad impegnarsi per le sorti presenti e future della città. Perché è così importante il bilancio di previsione? In sintesi perchè descrive le risorse finanziarie che l’Ente ha a disposizione, indica da dove provengono e come l’Amministrazione comunale decide di impiegarle per il bene della comunità. Permette di essere consapevole di come è gestita la città e delle scelte compiute, in virtù della cittadinanza, dagli Amministratori comunali.