Sabato 27 aprile torna “La montagna ci invita”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per riscoprire le bellezze del patrimonio naturale di Ottaviano attraverso una passeggiata lungo i sentieri del Somma – Vesuvio. Appuntamento alle 10 in via Valle delle Delizie (presso il ristorante Villa Giovanna). A seguire, la Santa Messa celebrata dai parroci della comunità ottavianese. Per persone anziane, con disabilità e donne in gravidanza saranno messe a disposizione delle vetture per raggiungere il punto di incontro.

«Grazie al consigliere delegato al verde pubblico Vincenzo Caldarelli, da sempre attento alle nostre bellezze naturali e alla loro tutela e valorizzazione, e all’assessore agli eventi Angelo Alterio, come sempre propositivo», commenta il sindaco Biagio Simonetti.