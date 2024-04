Una giornata di lavoro si è trasformata in una tragedia a Aci Sant’Antonio, dove un giovane manutentore di ascensori di 31 anni ha perso la vita in un incidente sul posto di lavoro. L’uomo è rimasto incastrato tra la cabina e la porta di un piano dell’elevatore mentre stava svolgendo le proprie mansioni all’interno di un condominio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e del Personale Medico

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale di Catania sono immediatamente chiamati sul posto per liberare il corpo dell’operaio dall’ingranaggio dell’ascensore. Purtroppo, nonostante i loro sforzi, i medici del 118 hanno dovuto constatare il decesso del giovane di 31 anni. Nel frattempo, una donna che si trovava all’interno della cabina dell’ascensore al momento dell’incidente è stata soccorsa dal personale medico poiché era sotto shock.

Indagini dei Carabinieri sul Caso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per avviare le indagini necessarie al fine di comprendere le cause dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La tragedia ha scosso la comunità locale e ha portato a riflettere sull’importanza della sicurezza sul lavoro e sulle misure necessarie per prevenire simili incidenti in futuro.