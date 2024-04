Ieri mattina, tra Sala Consilina e Atena Lucana, si è verificato un incidente grave sull’autostrada A2 del Mediterraneo, coinvolgendo un operaio di una ditta incaricata della manutenzione delle infrastrutture del progetto Anas Smart Road. L’operaio, facente parte del team responsabile dell’installazione dei sensori per la guida autonoma lungo l’autostrada, si trovava su un veicolo posizionato sulla corsia di emergenza in direzione nord. È stato in quel momento che un autocarro ha impattato violentemente il mezzo su cui si trovava l’uomo, causandone l’uscita dalla carreggiata.

L’incidente ha provocato gravi ferite all’operaio, il quale è immediatamente soccorso sul posto. Gli interventi dei soccorsi hanno permesso di stabilizzare le sue condizioni e di trasportarlo tempestivamente presso la struttura ospedaliera più vicina per ricevere le cure necessarie.

Questo episodio tragico mette in luce i rischi e le sfide affrontate dai lavoratori impegnati nei progetti di infrastruttura stradale e tecnologica. Il progetto Anas Smart Road, che mira a implementare sistemi avanzati per la gestione del traffico e la sicurezza stradale, richiede un impegno significativo da parte di operatori specializzati che lavorano in condizioni spesso pericolose lungo le autostrade.

Le autorità competenti stanno attualmente investigando le cause dell’incidente al fine di determinare eventuali responsabilità e prendere misure necessarie per prevenire futuri incidenti. Nel frattempo, è fondamentale riconoscere il coraggio e la dedizione degli operatori che, nonostante i rischi, continuano a lavorare per migliorare la sicurezza e l’efficienza delle nostre strade.