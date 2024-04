Domani lunedì 8 aprile in tutte le sedi ex Italcementi italiane ci sarà un’ora di lutto e fermo della produzione per ricordare l’operaio di 53 anni Claudio Amodeo deceduto ieri in seguito all’infortunio di giovedì scorso a Guardiaregia (Campobasso). Lo conferma l’ufficio stampa Heidelberg Materials Cementi Italia. A partire dalle ore 10 e fino alle 11 le fabbriche della multinazionale si fermeranno esponendo un drappo nero per un’ora di silenzio.L’azienda ha inoltrato una nota di cordoglio per la perdita dell’operaio, rmasto intossicato e gravemente ustionato durante un incendio divampatao per un cortocircuito in una cabina elettrica dello stabilimento.

“I colleghi della cementeria di Guardiaregia e tutta l’Azienda si stringono alla famiglia di Claudio Amodeo, deceduto oggi in seguito all’incidente avvenuto giovedì. Abbiamo sperato con tutto il cuore che Claudio potesse superare le gravi ferite riportate, ma non è stato così e tutti noi viviamo questo momento come una tragedia che ci colpisce profondamente. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento e l’Azienda continuerà a collaborare con le autorità per ricostruire la dinamica dell’accaduto”. La salma di Amodeo è in viaggio dal centro grandi ustionati di Napoli a Vinchiaturo, dove l’operaio di 53 anni risiedeva con la famiglia. I funerali non sono ancora fissati. Nella cementificio di Guardiaregia la produzione è ferma da giovedì, le indagini proseguono.