L’arrivo di un’ondata di aria artica marittima sta per portare un brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche in Europa occidentale, proprio in concomitanza con il 25 aprile. Questo fenomeno, previsto da 3BMeteo.it, comporterà l’afflusso di sistemi depressionari secondari, alimentati da correnti di aria fredda provenienti dalla Valle del Rodano, che si riverseranno sul Mediterraneo. Le temperature si abbasseranno notevolmente, con la possibilità di nevicate anche a quote insolitamente basse per questa stagione, specialmente sul Piemonte, dove si potrebbero verificare accumuli anche sotto i 400 metri di altitudine. Martedì, il vortice freddo continuerà a interessare le regioni centro-settentrionali, mentre un altro sistema di bassa pressione si formerà al largo delle coste africane, con minori ripercussioni sul clima italiano.

L’instabilità atmosferica caratterizzerà la giornata di lunedì e martedì, con rovesci, temporali e possibile grandine, soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali. Le regioni meridionali potrebbero godere di un clima più mite, sebbene possa verificarsi qualche disturbo legato al vortice africano, il cui impatto è ancora incerto.

Mercoledì, il vortice freddo si attenuerà progressivamente, portando un miglioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al Nord e all’Ovest del Paese, mentre l’instabilità persistirà ancora su alcune regioni del Centro e del Sud. Le temperature tenderanno ad aumentare leggermente, confermando un graduale ritorno alla normalità climatica.

In sintesi, l’arrivo di aria fredda proveniente dall’Artico porterà un clima invernale temporaneo sull’Italia, con conseguenti precipitazioni e temperature al di sotto delle medie stagionali. Tuttavia, ci si aspetta un progressivo miglioramento nelle giornate successive, con un graduale ritorno alla stabilità atmosferica e alle temperature più miti.