Un’operazione dei Carabinieri a Caivano ha portato al sequestro di quasi una tonnellata di olio d’oliva contraffatto. La protagonista di questa vicenda è una giovane donna di 27 anni, originaria di Afragola e già nota alle forze dell’ordine per precedenti attività illecite. La 27enne è fermata mentre guidava un piccolo furgone, e durante il controllo i Carabinieri hanno scoperto all’interno del veicolo una quantità impressionante di olio d’oliva contraffatto, pari a circa 900 litri, contenuti in recipienti di latta verde. Ma non è finita qui: nel mezzo del carico è rinvenuto anche un blocco di centinaia di etichette falsificate, pronte per essere applicate sui prodotti. Queste etichette erano riconducibili a un noto marchio oleario, il che indica una sofisticata operazione di contraffazione.

L’olio sequestrato sarà sottoposto ad analisi chimiche per confermare la sua autenticità e garantire la sicurezza alimentare dei consumatori. Nel frattempo, la 27enne è stata denunciata per vendita di sostanze alimentari non genuine, un reato molto serio che mette a rischio la salute dei consumatori e danneggia l’immagine delle aziende legittime.