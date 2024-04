Nell’ambito di un incontro con i sindacati presso Palazzo Chigi, il Premier Giorgia Meloni dovrebbe annunciare questa mattina una serie di misure volte a incentivare le assunzioni e favorire l’occupazione di donne, giovani e fragili. Tra le novità più rilevanti, spicca una super deduzione sul costo del lavoro che potrebbe arrivare fino al 130%, inserita nella delega fiscale.

La Misura

La riforma fiscale approvata nel 2023 ha già previsto una quota deducibile del costo del lavoro pari al 120%. Tuttavia, con l’introduzione di questa nuova misura, tale percentuale potrebbe salire fino al 130% per specifiche categorie di lavoratori. In particolare, potrebbero beneficiarne i giovani, le donne e coloro che sono già beneficiari del reddito di cittadinanza.

Le Condizioni

La super deduzione per le assunzioni sarebbe concessa solo se il lavoratore ha effettivamente svolto l’attività per almeno 365 giorni (366 in caso di anno bisestile) prima del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Inoltre, lo strumento dovrebbe garantire un reale incremento occupazionale, con un aumento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato tra i due ultimi periodi d’imposta.

La Platea

Secondo le prime stime, il provvedimento potrebbe coinvolgere circa 380.000 imprese. Lo sgravio sulle assunzioni sarebbe esteso a tutte le aziende, indipendentemente dalla forma societaria, comprese società di capitali, enti non commerciali, società di persone, imprese individuali e società ed enti non residenti. Sarà dedicato appunto a donne, giovani e fragili

Gli Esclusi

Tuttavia, alcune categorie rimarrebbero escluse dall’ottenere l’incentivo per le stabilizzazioni. Tra questi ci sarebbero gli imprenditori agricoli, coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale e le realtà in liquidazione ordinaria o soggette ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

L’annuncio di queste nuove misure rappresenta un importante passo avanti nel sostegno all’occupazione e nella promozione di politiche attive sul mercato del lavoro, mirate a favorire l’ingresso di nuovi lavoratori e a stimolare la crescita economica del Paese.