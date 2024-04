Un’opera ambiziosa sta per prendere forma nel paesaggio campano, un moderno ospedale con vista sul Golfo di Napoli con 310 posti letto a Castellammare di Stabia, un investimento massiccio di 120 milioni di euro destinato a trasformare il panorama sanitario nell’area a sud del capoluogo. Con una dotazione, appunto, di 310 posti letto e una tecnologia all’avanguardia, l’ospedale che sarà costruito a Castellammare mira a fornire assistenza a un bacino potenziale di quasi 600mila abitanti. Questo nuovo polo sanitario non solo allevierà la pressione sull’Ospedale del Mare, ma offrirà anche servizi avanzati e tempestivi per la popolazione locale.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato l’inizio della gara d’appalto per la selezione dell’impresa che eseguirà i lavori. La fase di costruzione è prevista per durare tre anni, oltre ai tempi necessari per la demolizione delle strutture preesistenti nell’area, acquisite dalla Regione per circa 13 milioni di euro.

Il nuovo ospedale sorgere nelle aree del Solaro di pertinenza delle Nuove Terme di Stabia, già acquisite dalla Regione. Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di salute nel territorio, fornendo servizi di alta qualità e migliorando l’accesso alle cure mediche per tutti.

Il direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, sottolinea l’impegno dell’ente nel garantire la migliore assistenza possibile alla comunità locale. Il governatore De Luca, dal canto suo, esprime anche soddisfazione per il livello di collaborazione raggiunto con le autorità locali e la Soprintendenza, fondamentali per il successo di questo progetto.

Il nuovo ospedale di Castellammare di Stabia non è solo un’opera di ingegneria, ma un simbolo di impegno per il benessere e la salute dei cittadini. Con il suo completamento, la regione potrà guardare al futuro con fiducia, sapendo di avere a disposizione strutture moderne e all’avanguardia per soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione in un territorio complicato.