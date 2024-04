Negli ultimi tempi, lo Stato italiano ha messo in atto diverse iniziative volte a fornire supporto economico ai cittadini in condizioni di disagio finanziario come il Bonus spesa che arriva fino a 940 euro. Tra queste agevolazioni, si conferma ora l’implementazione di un nuovo benefit pensato per contrastare l’inflazione e alleviare le pressioni economiche sulle famiglie. Il bonus spesa da 940 euro rappresenta un’ulteriore misura a sostegno delle famiglie italiane, affiancandosi agli altri incentivi già in vigore. Questa nuova iniziativa è particolarmente rilevante considerando il recente aumento dei prezzi registrato negli ultimi due anni, che ha pesato sulle finanze delle famiglie.

Attualmente, sono principalmente due le misure nazionali che consentono alle famiglie di ottenere un supporto finanziario per le spese quotidiane, in attesa della sperimentazione del Reddito alimentare in alcune città selezionate.

La prima è la Carta acquisti, già attiva da diversi anni, che prevede un contributo fino a 480 euro per le famiglie con almeno un componente minore di 3 anni o maggiore di 65 anni. Questa carta viene ricaricata con 40 euro al mese e può essere utilizzata presso supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie, nonché per pagare le bollette. I requisiti per ottenere questa carta includono un ISEE non superiore a 8.052,75 euro per le famiglie con componenti under 3 e over 65.

La seconda misura è la “social card” Dedicata a te, che offre un importo una tantum di circa 460 euro alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro e che non beneficiano di altri sostegni economici. Questa carta è assegnata automaticamente dai Comuni, senza necessità di presentare domanda, e può essere utilizzata per acquistare beni alimentari, carburante o per gli abbonamenti ai mezzi pubblici.

È importante sottolineare che entrambe le misure sono destinate a fornire un supporto diretto alle famiglie in difficoltà economica, garantendo loro un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane. Questo nuovo bonus spesa rappresenta un passo significativo nell’azione dello Stato per garantire il benessere dei suoi cittadini e contrastare le disparità socioeconomiche.