Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni verso l’uguaglianza di genere, il divario tra uomini e donne nel campo dell’imprenditoria rimane significativo, ed ecco che arriva un nuovo Bonus che proverà a sbloccare lo scenario. Tuttavia, infatti, un nuovo programma presentato con entusiasmo nella Regione Lazio potrebbe rappresentare una svolta cruciale per ridurre questo divario. I fattori che contribuiscono al divario di genere nell’imprenditoria sono molteplici e complessi. Stereotipi di genere radicati, norme sociali e aspettative culturali possono influenzare le scelte di carriera delle donne e la loro percezione rispetto all’avvio di un’impresa. Inoltre, normative discriminatorie e la mancanza di sostegno pubblico specifico possono costituire ulteriori ostacoli al successo delle imprenditrici.

Per affrontare queste sfide e promuovere un ambiente imprenditoriale più equo e inclusivo, la Regione Lazio ha lanciato il programma “Donne, Innovazione e Impresa”, un nuovo Bonus dal carattere imprenditoriale. Questa iniziativa, finanziata con un budget di cinque milioni di euro, si propone di sostenere e valorizzare le imprese guidate da donne nella regione.

L’obiettivo principale del programma è quello di promuovere l’innovazione all’interno delle imprese femminili, riconoscendo il loro ruolo cruciale nello sviluppo economico locale. Attraverso contributi a fondo perduto, si mira a favorire l’adozione di pratiche innovative che possano differenziare le offerte delle imprese femminili sul mercato.

Durante la presentazione del programma a Roma, numerose figure di spicco hanno espresso il loro sostegno e entusiasmo nei confronti di questa iniziativa. La vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha sottolineato l’importanza di sostenere la capacità d’innovazione delle imprese femminili, mentre il presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini, ha evidenziato il ruolo chiave dell’innovazione nel permettere alle imprese guidate da donne di affrontare le sfide del mercato.

Il programma prevede che le imprese femminili possano accedere a contributi a fondo perduto fino a un massimo di 145.000 euro per progetto. Questi finanziamenti consentiranno loro di investire in innovazioni di prodotto o di processo che possano differenziare significativamente le loro offerte sul mercato.

Le domande per accedere ai fondi possono essere presentate online tramite la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio Innova, nel periodo compreso tra il 23 aprile e il 12 giugno 2024. Questa finestra temporale offre alle imprese femminili ampie opportunità per preparare e presentare progetti innovativi che possano contribuire alla crescita economica e allo sviluppo imprenditoriale della regione.