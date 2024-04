Per coloro che percepiscono uno stipendio intorno ai 15.000 euro lordi all’anno, esistono diverse agevolazioni e bonus che possono contribuire a incrementare il reddito mensile e spunta un nuovo Bonus fino a 300 euro al mese. Ecco un elenco delle principali agevolazioni e come possono influenzare la busta paga:

Bonus 100 euro al mese: Conosciuto anche come bonus Renzi, questo bonus permette di ottenere un aumento di stipendio di 100 euro al mese per 12 mensilità, escluse la tredicesima. Tuttavia, ne hanno diritto esclusivamente i lavoratori che percepiscono un reddito compreso tra 8.174 euro e 15.000 euro lordi all’anno.

Sgravio Contributivo: Consiste in uno sgravio contributivo applicato automaticamente sullo stipendio per coloro che guadagnano fino a 25.000 euro all’anno. Il datore di lavoro può abbattere al 7% la quota di contributi a carico di questi lavoratori, risultando in un risparmio di circa 80,76 euro al mese, quindi 970 euro all’anno.

Detrazioni per il Coniuge a Carico: Chi ha un coniuge a carico può usufruire di detrazioni fiscali che possono ridurre l’importo delle tasse da pagare. Queste detrazioni, su uno stipendio di 15.000 euro all’anno, possono ammontare a circa 690 euro complessivi, ovvero 57,50 euro al mese.

Detrazioni per Familiari a Carico: Le detrazioni per i familiari a carico includono quelle per i figli di età superiore ai 21 anni. In questo caso, vengono riconosciuti 950 euro all’anno, corrispondenti a circa 80 euro al mese.

Fringe Benefits: I fringe benefits rappresentano vantaggi aggiuntivi forniti dal datore di lavoro per favorire il benessere dei dipendenti. Questi possono includere rimborso spese per bollette, affitto, spese alimentari, e altro ancora. Secondo la Legge di Bilancio 2024, i fringe benefits sono esentasse fino a 1.000 euro all’anno, corrispondenti a circa 83 euro al mese.