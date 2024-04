Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali hanno solo un giorno rimasto per presentare la comunicazione relativa all’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel corso del 2024. La scadenza, come ricorda l’Agenzia delle Entrate sulla sua webzine FiscoOggi, è fissata per domani, 2 aprile. La deadline è spostata di due giorni rispetto alla scadenza ordinaria del 31 marzo, in considerazione delle festività pasquali. Questo adempimento è uno dei requisiti fondamentali per poter beneficiare dell’agevolazione prevista, che consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati.

La condizione per ottenere questo credito d’imposta è che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente. Questa misura è ideata per incentivare le aziende e gli altri soggetti ad aumentare gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, inclusa la pubblicità online.

L’accesso a questo credito d’imposta può rappresentare un importante incentivo per le imprese e gli altri soggetti coinvolti nel settore della pubblicità, contribuendo a sostenere e promuovere ulteriormente l’attività economica.