Dopo il periodo di caldo anomalo che ha caratterizzato la prima parte di aprile, un’ondata d’aria gelida sta per raggiungere l’Italia, portando con sé un aumento dell’instabilità, freddo e maltempo soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Questo improvviso cambiamento climatico segue le temperature record registrate in tutta Europa, compresa l’Italia, durante le prime due settimane del mese. Secondo le previsioni di 3BMeteo, una nuova perturbazione porterà un calo delle temperature di oltre 15°C rispetto alle temperature elevate degli ultimi giorni. Sebbene il clima freddo non sia eccezionale come quella del caldo, avrà comunque un impatto significativo sul meteo italiano, con un aumento dell’instabilità atmosferica e con un’ondata che arriverà con il maltempo.

Le precipitazioni, concentrate principalmente sul Centro-Sud e soprattutto sui versanti orientali, sono un fenomeno tipico della primavera. Tuttavia, l’arrivo di quest’onda di freddo è stato accelerato dall’ingresso dell’aria fredda sul bacino centrale del Mediterraneo, accompagnato da forti venti come la Bora che ha superato i 100 km/h nel Triestino.

Inoltre, l’arrivo del fronte temporalesco ha causato forti piogge sulle regioni settentrionali, con accumuli fino a 50 mm in Friuli. Questo ha causato danni e un improvviso abbassamento della quota neve sulle Alpi.

Nelle regioni meridionali, un minimo afro-mediterraneo ha portato piogge abbondanti in Sicilia, Calabria e bassa Campania, con accumuli fino a 50 mm. Anche se il fronte freddo è in parte uscito di scena durante la notte, il flusso di aria fredda continuerà a stimolare l’instabilità sulle regioni meridionali, con possibili rovesci temporaleschi.

L’Italia si prepara a fronteggiare un periodo di instabilità atmosferica causato dall’arrivo di un’onda di freddo dopo le temperature record degli ultimi giorni. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteorologiche e di prendere le dovute precauzioni per affrontare eventuali fenomeni temporaleschi e piogge intense nelle prossime giornate. Un periodo di clima veramente ballerino e che potrebbe finire riportando il cado da un momento all’altro.